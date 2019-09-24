  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

طائرات تحلق فى سماء القاهرة

طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

محمد صلاح

أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

السيسي

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

وزير الدفاع

وزير الدفاع: لن نسمح بالمساس بأمن مصر

صلاح

«صلاح» يحذف اسم مصر من حسابه بـ«تويتر» ويفجر مفاجأة

السيسي

بالفيديو.. تفاصيل محاولة اغتيال «السيسي» بالقناصة

متوعدة بقتله..

زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة

آخر الأخبار

زوجة أحمد الفيشاوي
زوجة أحمد الفيشاوي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يهاجم المقاول الهارب: يا "حـ...."

#

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

#

أول تعليق من الفيشاوي بعد حكم حبسه بسبب ابنته

#

تعرف على الفنان الذي أصر أحمد الفيشاوي على تقبيل رأسه في عزاء والده

السعودية

زوجة أحمد الفيشاوي

معذب ابنته

شنت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، هجومًا حادًا على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعذب طفلة بشدة، وأحدث ضجة على السوشيال ميديا.

ونشرت ندى الكامل مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة قبل يومين، ووجهت سيلًا من السباب والشتائم الخارجة لهذا الرجل، متوعدة بقتله إن علمت بمكانه، ومؤكدة نيتها قتله، قائلة: "نفسي حد يقولي مكانه وأنا هسخر آخر لحظة في عمري وآخر قرش في جيبي عشان اقتل ابن الـ*** .. والله لاقتله .. والله لاقتله لو حد قاللي مكانه .. وابقي ست أي كلام لو معملتهاش".

يأتي ذلك بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ثلاثة أيام، بمقطع فيديو لرجل عربي يعذب طفلة بمنتهى الوحشية.

يظهر الفيديو الرجل وهو يقوم بضرب الرضيعة بكل قوته حتى تقف على قدميها وكأنه شخص كبير يفهم ما يريده.

وطالب رواد موقع التواصل بالتحري عن الشخص الذي ظهر في الفيديو والقبض عليه من قبل سلطات بلاده.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «قيراط» حكمًا لمباراة الإسماعيلي والأهلي
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفياريال
» زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة
» مصرع طالب غرقًا بمياه الرياح التوفيقي بميت غمر
» «زيدان» يعلق على فوز «ميسي» بجائزة الأفضل
» الجيش الجزائري: ليس لنا طمع فى السلطة
» عصام الحضري يدعم «صلاح»: «يا جبل ما يهزك ريح»
» تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية
» تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات أزمة عدم التصويت لـ«صلاح»
» الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة
» بعد حذفه اسم مصر.. رسالة قوية لـ«صلاح» عبر «تويتر»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية