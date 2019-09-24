» مصرع طالب غرقًا بمياه الرياح التوفيقي بميت غمر

أحمد سالم
لقي طالب مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية ميت العز التابعة لمركز ميت غمر.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من العميد ناجى جاد الحق مأمور مركز ميت غمر يقيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع محمود يحيى محمد عبد العزيز 15 عاما، طالب ومقيم كفر ميت العز غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام القرية حيث كان يقوم بالاستحمام.
ولعدم إجادته السباحة كما أفاد والده غرق بمياه الرياح التوفيقي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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