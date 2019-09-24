  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

طائرات تحلق فى سماء القاهرة

طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

محمد صلاح

أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

السيسي

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

وزير الدفاع

وزير الدفاع: لن نسمح بالمساس بأمن مصر

صلاح

«صلاح» يحذف اسم مصر من حسابه بـ«تويتر» ويفجر مفاجأة

السيسي

بالفيديو.. تفاصيل محاولة اغتيال «السيسي» بالقناصة

قطر تعلن خشيتها من اندلاع حرب

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رسالة من الإمارات تطالب قطر بهذا الأمر

#

"الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج

#

الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة

#

الكويت تعلن تضامنها مع قطر بهذه الطريقة

قطر

الخليج

الحرب

اندلاع حرب

أعربت قطر اليوم الثلاثاء عن قلقها العميق من التوترات الحالية التي تشهدها منطقة الخليج.

وقال رئيس مجلس الشورى القطري (البرلمان) أحمد بن عبد الله المحمود، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشعر بالقلق، وتخشى اندلاع حرب في منطقة الخليج.

وأضاف المسؤول القطري «تعرب دولة قطر عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج».

وأوضح المحمود أن «قطر لا تريد أن يؤدي هذا التوتر، إلى نزاع مسلح، لأن العالم لم يعد قادرا على تحمل مواجهة جديدة في هذه المنطقة».

وتابع قائلا «نحث بشدة على ضبط النفس وكبح العواطف، والابتعاد عن أي نوع من التدخل العسكري».

كما أكد أن «أية خلافات يجب أن تحل عن طريق الحوار والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وإلا سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة».

جاء ذلك خلال كلمة المسؤول القطري أمام اجتماع رؤساء البرلمانات في منطقة أوراسيا، المنعقد في مدينة نور سلطان في كازاخستان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «قيراط» حكمًا لمباراة الإسماعيلي والأهلي
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفياريال
» زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة
» مصرع طالب غرقًا بمياه الرياح التوفيقي بميت غمر
» «زيدان» يعلق على فوز «ميسي» بجائزة الأفضل
» الجيش الجزائري: ليس لنا طمع فى السلطة
» عصام الحضري يدعم «صلاح»: «يا جبل ما يهزك ريح»
» تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية
» تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات أزمة عدم التصويت لـ«صلاح»
» الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة
» بعد حذفه اسم مصر.. رسالة قوية لـ«صلاح» عبر «تويتر»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية