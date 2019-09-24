طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

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طائرات تحلق فى سماء القاهرة

متابعات - الطيب حسين

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الاحتفالات

6 أكتوبر

نصر اكتوبر

طائرات مصرية

شهدت سماء القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحليق مقاتلات "ميج-29" التابعة للقوات الجوية.

ويأتي هذا في إطار التحضير لاحتفالات ذكرى انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر عام 1973.

وأظهرت صورة  لحظة تحليق المقاتلات المصرية في سماء القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المقاتلات لم تظهر في الصورة، بحسب «روسيا اليوم»

وأكد مصدر أن المقاتلات تقوم بتحليق مكثف على ارتفاعات منخفضة في سماء القاهرة في إطار التحضير للعرض الجوي ضمن احتفالات الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.


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