  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

محمد صلاح

أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

السيسي

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

وزير الدفاع

وزير الدفاع: لن نسمح بالمساس بأمن مصر

صلاح

«صلاح» يحذف اسم مصر من حسابه بـ«تويتر» ويفجر مفاجأة

السيسي

بالفيديو.. تفاصيل محاولة اغتيال «السيسي» بالقناصة

أرشيفية

جدة تعذب حفيدتها بالحرق في أعضائها التناسلية

نصيبي وقسمتك

بلاغ للنائب العام ضد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

نظر محاكمة خاطف الطائرة المصرية فى مطار برج العرب

#

الطائرة المصرية المخطوفة "والفرخة البلدي"!

#

تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية

#

المؤبد للمتهم بذبح مواطن بالمرج

جنايات

الطائرة المصرية

قبرص

ختطف الطائرة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم باختطاف الطائرة المصرية إلى قبرص بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد حسن والمستشار عبد الكريم شامخ وأمانة سر أحمد عبد الوهاب.

وكان المدعي بالحق المدني "شركة مصر للطيران" طالبت بتعويض مبدئي قدره 101 ألف جنيه، وذكرت شركة مصر للطيران أنها تعرضت لخسائر قدرها 88 ألفا و500 دولار، كما طالبت بالاستعلام عن أرصدة المتهم في البنوك.

تعود أحداث القضية رقم 720 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، حين تعرضت طائرة من طراز "إيرباص 742" تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي، فضلا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران - رحلة رقم 181 - التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات.

كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان في غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عصام الحضري يدعم «صلاح»: «يا جبل ما يهزك ريح»
» تصريحات قوية من «السيسي» دعمًا للسعودية
» تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات أزمة عدم التصويت لـ«صلاح»
» الملك سلمان يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة
» بعد حذفه اسم مصر.. رسالة قوية لـ«صلاح» عبر «تويتر»
» جدة تعذب حفيدتها بالحرق في أعضائها التناسلية
» فاشينيستا كويتية تثر ضجة بـ كليب غنائي
» «الانضباط»: إيقاف لاعب المصري مباراتين
» بعد البكيني.. صافيناز: "اعتزلت الرقص وهشتغل طبيبة"
» إعلامية شهيرة وممثلة يثيران الجدل بـ صور جريئة
» فنانة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب "المجاملة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:24 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية