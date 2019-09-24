أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

24 سبتمبر 2019 - 05:42 م

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2018 - 2019، متفوقًا على الثنائي فيرجيل فان دايك مدافع المنتخب الهولندي، والبرتغالي كرستيانو رونالدو.

كما حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع، فيما جاء بقية الترتيب كالتالي: ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين والمدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

ولم يشارك في التصويت مدرب المنتخب المصري، أو قائد المنتخب، فيما شارك في التصويت ممثل مصري وحيد وهو الصحفي هاني دانيل.

مشاركة دانيال جاءت سلبية للنجم المصري محمد صلاح، حيث منحه المركز الثالث خلف السنغالي ساديو ماني، ثم كريستيانو رونالدو، ليكون الممثل الوحيد للأسماء الخمسة الكبار الذي لم يختر مواطنه في المركز الأول.

وجاءت اختيارات مندوبي الإعلام الهولندي والأرجنتيني والسنغالي والبرتغالي، أصحاب نفس جنسيات الرباعي الأبرز في منافسة صلاح، كالتالي:

الأرجنتيني "جوزيه جوليو" اختار مواطنه ليونيل ميسي في المركز الأول، ثم فيرجيل فان دايك ثانيا، وإدين هازارد ثالثا.

الهولندي "جاب دي جروت" اختار مواطنه فيرجيل فان دايك في المركز الأول، ثم ليونيل ميسي، ومواطنه الهولندي الآخر ماتياس دي ليخت ثالثا.

البرتغالي "فيترو سيربا" اختار مواطنه كريستيانو رونالدو في المركز الأول، ثم فيرجيل فان دايك، ثم ميسي.

السنغالي "ممادو ديالو" اختار مواطنه ساديو ماني أولا، ثم ليونيل ميسي، ثم فيرجيل فان دايك.



