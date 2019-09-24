"والي" باجتماع الأمم المتحدة: "نتصدى للفقر في بلادنا"

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الفقر

غادة والى

التضامن

اجتماع الأمم المتحدة

شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ضمن نشاطها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء الفقر متعدد الأبعاد 2030.

أقيم الحفل ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية.

وقالت والي: يسعدني أن أرحب بكم في فاعلية إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 - 2030، والذي حرصت مصر بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية على رعاية إطلاقه، تأكيداً على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ليس في الإقليمين العربي والإفريقي فقط بل على مستوى العالم.

وأضافت: لعل إطلاق هذا الإطار الاستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم إقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019 ، يوجه رسالة إلى العالم تؤكد على العزم العربي على المضي قدماً في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030، رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة ، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم.

وتابعت: في إطار حرص مصر على التصدي للفقر متعدد الأبعاد لم تكتف بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني وإتاحة دعم للمشروعات الصغيرة ولكن أطلق الرئيس مبادرته حياة كريمة لرفع مستوى البنية التحتية في القرى الأكثر فقرا وتحسين جودة ونوعية الحياة في أفقر المحافظات.


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