وزير الدفاع: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لحماية الأمن القومي

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات، وذلك لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، معربًا عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققت للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، والتي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة فى تأمين حدود مصر الشمالية والمياة الاقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.