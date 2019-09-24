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نصيبي وقسمتك

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بلاغ للنائب العام ضد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"

قضايا وحوادث

نصيبي وقسمتك
نصيبي وقسمتك

متابعات- الدويني فولي

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تقدم شعبان سعيد، المحامي، وكيلاً عن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، قيد برقم 12662، ضد 8 أبطال من مسلسل "نصيبى وقسمتك".
وجاء في البلاغ أسماء الممثلين وهم "كريم العدوى وكريم صبحى ونانسى صلاح وتونى ماهر وشادى جميل وإسراء البليسى وأسماء سليمان ومصطفى سلامة وياسمين غيث ومى فخرى وصبا الرفاعى".

وأشار "سعيد"، إلى أن الشاكى بصفته نقيب الممثلين فوجئ بعرض المسلسل، والذى يعرض على بعض القنوات الفضائية، وذلك دون أن يكونوا أعضاء بالنقابة أو حاصلين على تصريح منها بمزاولة المهنة، وعلى الرغم من ذلك قاموا بعمل المسلسل، ولما كان ذلك يعد مخالفا ويؤثر بالسلب على أعضاء النقابة.

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