» «الانضباط»: إيقاف لاعب المصري مباراتين

24 سبتمبر 2019 - 02:30 م

قررت لجنة الانضباط باتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إيزى ايميكا لاعب خط وسط فريق المصرى مباراتين، وذلك على خلفية طرده المباشر فى مباراة الفريق البورسعيدي بالجولة الأولى من الدورى، والتي أقيمت يوم الأحد على إستاد الجيش بالسويس وجمعته بنظيره حرس الحدود وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتأكد بذلك غياب اللاعب عن مباراتى المصرى بالأسبوعين الثانى والثالث من الدورى أمام كل من الإسماعيلى والاتحاد، المقرر إقامتهما فى الثانى والخامس من شهر أكتوبر المقبل على الترتيب.