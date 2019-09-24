رفضت معاشرته فمزق جسدها.. جريمة بشعة تهز المنوفية

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متابعات- الدويني فولي

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أدلى عامل متهم بقتل زوجته، في محافظة المنوفية باعترافاته، خلال جلسة التحقيق في ملابسات الواقعة، مؤكدًا أنها رفضت معاشرته، فشك في سلوكها.
وخلال تحقيقات النيابة، قال المتهم: "كان بيننا مشاكل كثيرة، ويوم الحادث صرخت زوجتي سوزان في وجهي قائلة طلقني مش عاوزاك، وكان ذلك بسبب كثرة المشاكل بيننا".
وتابع المتهم أمام النيابة: "الشك تسلل إلى قلبي، وفكرت أنها ربما كانت تخونني، فقررت الانتقام منها بالقتل، بعدما لم أستطع السيطرة على نفسي".
وأضاف المتهم في اعترافاته: "سحبت سكين المطبخ، وسددت لها طعنات لتغرق في دمائها، ولم أشعر بشيء إلا وأنا أحملها إلى المستشفى، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة ولم نستطع إنقاذها".
وفي اعترافاته، أكد المتهم أنه قرر تسليم نفسه إلى قوات الشرطة قائلًا: "توجهت إلى مركز الشرطة لتسليم نفسي وفي حيازتي السلاح المستخدم في الجريمة (سكين ملطخ بالدماء)".
كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من الرائد محمد حجاج رئيس مباحث بركة السبع بالمنوفية، يفيد ببلاغ بقيام زوج بقتل زوجته.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج "وائل. م"، 35 سنة، من قرية تابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اعتدى على زوجته باستخدام سكين المطبخ، ونقلها إلى مستشفى بركة السبع، ولكنها فارقت الحياة، وسلم نفسه إلى قسم الشرطة وبحيازته السلاح المستخدم في الواقعة.

بالعرض على نيابة بركة السبع الجزئية بمحافظة المنوفية، قررت اليوم الاثنين، تجديد حبس الزوج لاتهامه بقتل زوجته

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