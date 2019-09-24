بمطار الخرطوم.. 21 مليون جنيه مخبأة داخل مرحاض طائرة

24 سبتمبر 2019 - 11:37 ص

عثرت قوات أمن طائرة في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، على 21 مليون جنيه سوداني، من بينها 350 ألف دولار أمريكي، إلى جانب عملات أخرى، مخزنة في كيس أسود داخل مرحاض الطائرة.

وبحسب ما ذكر موقع "الانتباهة" السوداني، فإن الأموال التي عثر عليها تبلغ قيمتها وكانت الأموال داخل كيسٍ أسودَ، حين عثرت عليها إحدى المضيفات بالطائرة.

واعتقدت المضيفة، أن الكيس بداخله قنبلة، ما جعلها تستنجد بطاقم التأمين. وبعد التفتيش، اتضح أنها عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر.