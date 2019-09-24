» بـ"رقص مثير".. إعلامية شهيرة تغضب المملكة

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حليمة بولند
حليمة بولند

متابعات-علا خطاب

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من جديد، أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جدلا واسعا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" تحتفل فيه باليوم الوطني السعودي .

وظهرت حليمة بمقطع الفيديو وهي ترتدي فستانًا باللون الأخضر وتحمل بيدها بالونات باللون الأبيض والأخضر.

وكانت ترقص وتغني على أنغام أغنية "أنا كويتي وأحب السعودية"، وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو: "اللوك النهائي" .

وحقق الفيديو على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات ”إنستجرام” أكثر من 95 ألف مشاهدة، رغم أثارته الجدل بين المتابعين، إذا لفتت حليمة إليها لفتت الأنظار بحركاتها وفستانها .



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