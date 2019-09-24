"الإبراشي": أديب لعبها زي ميسي

24 سبتمبر 2019 - 10:44 ص

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بما فعله زميله الإعلامي عمرو أديب، بشأن خداعه لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنها "لعبة تشبه لعب ميسي".

وقال "الإبراشي"، في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي " الفضائية: "أنا بحيي زميلي عمرو أديب اللي عمل حيلة.. أنا نفسي معرفش أعملها.. عمرو عملها زي ميسي" .

وأضاف: "شوفوا جماعة الإخوان خدموا على ده دون التأكد من المعلومة.. والادعاء بوجود مشروع للتوريث، وأن الدولة مهتزة ومرتبكة"، مشددًا على أن هذه "لعبة ماهرة تشبه لعب الخطيب وميسي.. ولعبة حلوة فيها حرفنة".