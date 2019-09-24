أكثر 5 مشاهير يملكون أعلى عدد متابعات على "إنستجرام"

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في الآونة الأخيرة، أصبحت مواقع السوشيال ميديا هي المنصة الأولي لنشر الفنانين أخبارهم وآخر ما ينوي فعله، لذا زاد التنافس على أكبر عدد متابعين، لاسيما  في موقع الإنستجرام بين الفنانين والرياضيين والفاشنستات وغيرهم.

ونشر موقع  Inspire Dot،  قائمة تضم 10 مشاهير يملكون الأعداد الأعلى من المتابعين على منصة إنستجرام حاليً، ولكن جاء خمسة منهم في المقدمة وهم.

1 – كريستيانو رونالدو: 175 مليون متابع  :

إذ يُعتبر واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وُلد كريستيانو رونالدو في البرتغال، وقد ذاع صيته حين وقَّع لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يُعتبر أشهر نادٍ رياضي احترافي في العالم.

ومنذ ذلك الحين، انتقل لتمثيل نادي ريال مدريد الإسباني، ويلعب حالياً لصالح النادي الإيطالي يوفنتوس.

وقد فاز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة خمس مراتٍ، وهو رقم قياسي يتشارك فيه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحالياً، يملك 175 مليون متابع على إنستجرام ويتربَّع على صدارة قائمة أعلى المشاهير متابعةً على منصة إنستغرام.

2 – أريانا غراندي: 159 مليون متابع

من المراهقين الذين أحدثوا ضجةً كبيرةً، أريانا غراندي مطربة وممثلة مشهورة اكتسبت ملايين العشاق بأنحاء العالم في سن صغيرة جداً.

وقد بدأت مسيرتها عام 2008 مطربةً على مسرح برودواي، ومذاك الحين فازت بعديدٍ من جوائز غرامي عن ألبوماتها الموسيقية.

وتملك حالياً عدداً هائلاً من المتابعين على إنستغرام يبلغ 159 مليون متابع!

3 – سيلينا غوميز: 153 مليون متابع

مطربة وممثلة ومنتجة معروفة، صعدت سيلينا غوميز إلى الشهرة بمسلسلها التلفزيوني المشهور «Barney and Friends » وهي طفلة.

وشهد عام 2002 نقطة بدايتها الحقيقية، إذ ظهرت في عدة أفلام وأصدرت كثيراً من الألبومات الغنائية التي حققت نجاحاً ساحقاً، ونظَّمت حفلات موسيقيةً عديدةً في جميع أنحاء العالم.

وما زال عدد متابعيها في تزايدٍ، وبقيت متصدرة قائمة أعلى عدد متابعين في إنستجرام حتى 2018، حيث تخطاها كريستيانو رونالدو.

4 – دوين «ذا روك» جونسون: 149 مليون متابع

بدأ مصارعاً في WWE ، ليصبح لاحقاً واحداً من أهم نجوم هوليوود.

ظهر هذا المصارع الذي تحول إلى ممثل، فيما يزيد على 300 فيلم الآن، ويملك رقمين قياسيَّين عالميَّين باسمه.

الرقم الأول هو تقاضي أعلى أجرٍ لمبتدئٍ (5.5 مليون دولار!) والثاني هو نشر أكثر من 15 صورةً «سيلفي» في غضون 3 دقائق!

من الواضح أن نشر صور الـ»سيلفي» قد ساعد هذا الرجل الضخم بتنمية قاعدته الجماهيرية، حيث يبلغ عدد متابعيه الحالي على إنستغرام 149 مليون متابع.

5 – كيم كارداشيان: 143 مليون متابع

عارضة أزياء أمريكية انتقلت إلى مجال التمثيل وأصبحت الآن سيدة أعمال وشخصيةً إعلاميةً، تملك كيمبرلي نويل كارداشيان 143 مليون متابع على إنستغرام.

سبق لها الظهور في برنامج تلفزيون الواقع الشهير «Keeping up with the Kardasians »، وكانت كذلك جزءاً من البرنامج ذائع الصيت «Dancing with the Stars ».

وتنشر صوراً وفيديوهات بصفة يومية للحفاظ على اهتمام عشاقها ومحبيها، وهو ما جعلها من أشهر الشخصيات على هذه المنصة.


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