» مدرب الاتحاد يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك

محمد عبد الحارس
كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندرى، عن أن فريقه تفوق على الزمالك بشوط المباراة الثانى خلال مواجهة الأمس بالدورى العام.
وقال "إبراهيم" فى تصريحاته له: "الاتحاد كان خارج نطاق الخدمة أمام الزمالك فى أول 15 دقيقة".
وأردف: "أمين عمر أبلغنى أن الكرة لمست يد محمود علاء لكنها لا تحسب فى القانون الجديد".
وتابع: "الزمالك استحوذ فقط فى الشوط الأول ولم يصل لمرمانا سوى فى كرتين فقط"، مضيفًا: "سنبدأ الإعداد لمباراة العربى الكويتى فى البطولة العربية".
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