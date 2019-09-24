» مدرب الاتحاد يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك

24 سبتمبر 2019 - 10:22 ص

كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندرى، عن أن فريقه تفوق على الزمالك بشوط المباراة الثانى خلال مواجهة الأمس بالدورى العام.

وقال "إبراهيم" فى تصريحاته له: "الاتحاد كان خارج نطاق الخدمة أمام الزمالك فى أول 15 دقيقة".

وأردف: "أمين عمر أبلغنى أن الكرة لمست يد محمود علاء لكنها لا تحسب فى القانون الجديد".

وتابع: "الزمالك استحوذ فقط فى الشوط الأول ولم يصل لمرمانا سوى فى كرتين فقط"، مضيفًا: "سنبدأ الإعداد لمباراة العربى الكويتى فى البطولة العربية".