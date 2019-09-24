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شيرين تنهار على المسرح بسبب ما قالته عن "السيسى"

شيرين تنهار على المسرح بسبب ما قالته عن "السيسى"

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شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

متابعات-علا خطاب

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فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها في المملكة العربية السعودية، بتوقيفها الغناء على المسرح في حفلها الذي أقيم بالتزامن مع العيد الوطني للمملكة، وقالت إنها أخذت عهداً على نفسها بألا تتحدث في أي موضوع مع جمهورها بسبب المشاكل التي واجهتها مؤخراً بسبب زلات لسانها، لكن هذا المرة الوضع مختلف.

واستعانت بزوجها، الفنان حسام حبيب، ثم أكملت رسالتها وهي تبكي، حيث أيدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووطنها مصر .

وتابعت: «لم أستطع منع نفسي من توجيه رسالة لوطني في ظل ما يواجهه من مؤامرات حالياً»، ثم طلبت من جمهورها السماح لها بالاستعانة بزوجها الفنان حسام حبيب ليشاركها في توجيه رسالة لبلدها، مشيرةً إلى أنه يجيد التحدث وأكثر ثقافة منها.

بعد صعود حبيب على المسرح، قبلت شيرين يده فسحبها سريعاً، ثم تركت له الميكروفون.

قال حبيب: «السلام عليكم.. أول حاجة طبعاً عايزين نهني المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، نهنيكم بعيدنا الوطني، عشان إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني، ووقفتها جنبنا عمرها ما تتنسي، وعلى راسنا من فوق».

وأضاف متابعاً: «اسمحوا لي وإحنا وسطكم نوجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا، إحنا في ضهركم ومعكم، ربنا ينصركم دايماً، وينصر أهل السعودية ونشوفكم دايماً في أعلى شأن».

أثناء كلمته كانت شيرين تعطي ظهرها للجمهور بدا أنها تبكي وتنتظر من يعطيها منديلاً لتمسح دموعها، ثم أخذت الميكروفون وأكملت: «عايزة أقول اللي مالوش كبير يشتري له كبير.. وإحنا عندنا كبير وبنحترمه.. ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يا رب»، بصوت باكي.

يذكر أنه في مارس 2019، لاحقت شيرين أزمة بعد تقديم بلاغ رسمي ضدها للنائب العام يتهمها بـ«التطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة، التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري»، تلاه التحقيق معها من قِبل نقابة الموسيقيين التي أوقفت نشاطها الفني لفترة.

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