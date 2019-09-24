» طاقم سودانى لإدارة مباراة المصرى وبطل زنجبار

24 سبتمبر 2019 - 10:04 ص

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مباراة إياب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب فى الثامنة مساء الجمعة المقبل إلى طاقم تحكيم سوداني.

ويتكون الطاقم السوداني من صبرى محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبدالجابر محمد عبدالجابر والمعز على محمد أحمد كمساعدين بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الغاني مونكايلا ناسام أدم مهام مراقب المباراة.