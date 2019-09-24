» بعثة "الدراويش" تطير إلى تونس لمواجهة أهلى بنى غازى

محمد عبد الحارس
غادرت بعثة النادي الإسماعيلى، برئاسة المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق، متوجهة لتونس لملاقاة أهلي بني غازي الليبي، في إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة.
وتقام المباراة بتونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
وكانت مباراة الذهاب أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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