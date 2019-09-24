» كوب واحد من هذا المشروب يعالج آلام العظام والمفاصل

أصبحت آلام المفاصل والعظام معضلة كبري لكثير من النساء والرجال، حتي الشباب، يشتكون من هذا الأمر، لذا إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذا مشروب يوميا لعلاج آلام العظام .

من جانبه، كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير تغذية السباحين، عن مشروب طبيعي يمكنه أن يعالج "التهاب المفاصل" وهو ألم يصيب الجسم، ويسبب صعوبة في التحرك، وتصبح المفاصل قاسية ويكون بها احمرار، ويلاحظ التورم، وهذا يقلل من نطاق حركتها ويسبب مشاكل في حركة اليدين والقدمين.

وأضاف خبير التغذية، أن التهاب المفاصل سببه احتكاك فى الأنسجة والعضلات بعضها ببعض على مر السنين، وقد يكون التهاب المفاصل أيضًا وراثيًا في طبيعته، أو بسبب عوامل أخرى مثل السمنة، أو نمط الحياة غير المستقرة، أو المشاركة القصوى في الرياضة، بحسب "صدي البلد".

وأشار خبير تغذية السباحين، إلى أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين، يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد في خسارة الوزن الزائد.

المكونات:

خيارة

جذر الكركم الطازج

قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا

طريقة التحضير:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.

أضف جذر الكركم إليها.

إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.

أضف الماء إذا لزم الأمر.

أضف مستخلص الفانيلا وشربه.

ونصح " أخصائي التغذية " أنه يستحسن شرب هذا العصير على الأقل مرتين في اليوم للتخفيف السريع من آلام التهاب المفاصل، موضحا أن الآلام إذا كانت ناتجة عن السمنة، فإن فقدان الوزن مع تناول هذا العصير سيساعدك على التخلص من آلام التهاب المفاصل مع ممارسة الرياضة في روتينك اليومي، وستبقى العضلات والمفاصل في صحة جيدة واتباع نظام غذائي صحي ومعدل تناول منتظم للأطعمة المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.