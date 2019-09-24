» الزمالك بدون راحة استعدادا لبطل السنغال

24 سبتمبر 2019 - 09:36 ص

يبدأ فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الأبيض فى تلك المباراة عن تعويض خسارته فى الذهاب بهدفين مقابل هدف بالسنغال، بعدما فضل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك غلق ذلك الملف تمامًا لحين الانتهاء من المنافسات المحلية وهو ما حدث حيث كان آخر ارتباط لدى الأبيض بالأمس أمام الاتحاد السكندري، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.