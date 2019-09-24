فاجعة بالجزائر.. حريق بمستشفى ينهي حياة 8 أطفال رضع

24 سبتمبر 2019 - 09:35 ص

استيقظ الشارع الجزائري على فاجعة، حيث لقي 8 أطفال حديثي الولادة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء حريق شب بمستشفى في ولاية الوادي.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الحريق شب بجناح الولادة بمستشفى "الأم بشير بن ناصر" بولاية الوادي.

وذكرت الصحيفة أن الوفيات الثمانية هم مواليد جدد، حيث تعرضوا لاحتراق كلّي، مما جعل التعرف عليهم أمراً صعباً، بحسب مصادر الصحيفة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأسباب الأولية للحريق هو شرارة كهربائية.

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم فريق الإسعاف قوله : إن الفريق تمكن من إنقاذ 11 طفلاً حديث الولادة، و107 سيدة و28 من العاملين بالجناح داخل المستشفى، الذي يقع على بعد 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

وأضاف أن وفيات الأطفال نجمت عن الحروق وصعوبة التنفس، جراء الحريق الذي شب حوالي الساعة 03:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:50 غرينتش).

وتوافدت عائلات الضحايا على جناح الولادة، حيث يعاني معظمهم من حالات هيستيرية، بحسب الصحيفة.

كما أشار المصدر إلى أن هناك تكتماً كبيراً في إعطاء المعلومات، مشيراً إلى وجود تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المستشفى.