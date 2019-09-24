الأهلى وكانوسبورت بـ «السلام» بحضور 5 آلاف مشجع

24 سبتمبر 2019 - 09:32 ص

تلقت إدارة النادى الأهلى خطابًا من الجهات الأمنية، يؤكد إقامة مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب السلام فى القاهرة فى حضور 5 آلاف مشجع.

وبدأت إدارة النادى فى إجراءات طرح تذاكر المباراة سواء الكترونيًا أو فى بعض منافذ البيع قبل المباراة التى ستقام فى السلام بدلاً من برج العرب حسب الاتصالات إلى تمت مؤخرًا بين الأهلى والجهات الأمنية.

كان الأهلى قد فاز على كانو سبورت فى غينيا الاستوائية قبل أسبوعين بثنائية نظيفة.