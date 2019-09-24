  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:00 ص
بحث متقدم
رونالدو

أول تعليق لـ "رونالدو" عقب خسارة جائزة أفضل لاعب بالعالم

سعودية

"رقصة سعودية" تثير ضجة في اليوم الوطني للمملكة

حريق

فاجعة بالجزائر.. حريق بمستشفى ينهي حياة 8 أطفال رضع

قبر

غضب لبناني بسبب نبش قبر طفل سوري

الشيخ خالد الجندى

الجندي: هقدم شكوي في عمرو أديب

جماهير الاهلى

الأهلى وكانوسبورت بـ «السلام» بحضور 5 آلاف مشجع

دولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

صلاح و دانيال

دانيال عن عدم تصويته لصلاح بسبب "ديانته": صوت لـ"ماني" المسلم

محمد صلاح

الأصوات العربية تخذل محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

محمود الخطيب

تصرف مفاجيء من الخطيب مع والد الطفل الزمالكاوي المتوفي

غضب لبناني بسبب نبش قبر طفل سوري

الحياة السياسية

قبر
قبر

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مفجعة بواقعة ذبح سيدة في البحيرة

#

مدرب الأهلي يكشف أغرب ما قاله مارتن يول بعد هجوم الجماهير عليه

#

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

#

غضب أوروبي بسبب كشف مواقع "أسلحة نووية أمريكية"

سوري

نبش قبر

طفل لاديء

عاصون

سادت حالة من الغض، عقب نبش قبر طفل سوري لاجئ عمره 4 سنوات، في قرية عاصون اللبنانية، لإعادة جثته إلى عائلته.

وكان حارس المقبرة طلب من عائلة سورية نبش قبر استحدثته لدفن ابنها لأن المقبرة مخصصة للبنانيين فقط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتعيش عدة بلدات لبنانية أزمة مقابر بسبب صعوبة العثور على أراض للدفن.

كما يعاني السوريون من آثار هذه الأزمة أيضا بسبب رفض العديد من اللبنانيين تقديم مساحات لقبور اللاجئين السوريين بسبب ضيق المساحات الجغرافية للمقابر وندرتها.

وكانت لافتة قد رفعت على باب المقبرة في عاصون تمنع دفن الغرباء وتؤكد أنها مخصصة لأهالي البلدة حصرا.

فيما  أعلن خالد عبد القادر، أحد مسؤولي البلدة عن تقديم قطعة أرض لدفن الموتى من اللاجئين السوريين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول دولة عربية.. مواصفة قياسية لعلم السعودية
» بعثة "الدراويش" تطير إلى تونس لمواجهة أهلى بنى غازى
» كوب واحد من هذا المشروب يعالج آلام العظام والمفاصل
» الزمالك بدون راحة استعدادا لبطل السنغال
» تعليق ناري من "إيتو" على خسارة "صلاح" لجائزة "ذا بيست"
» فنان شهير يهاجم المقاول الهارب: يا "حـ...."
» كاتبة شهيرة: سأبيع منزلي لإنقاذ نجلي الفنان من زوجته
» كشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس خطير في المعدة
» سبب صادم وراء استبعاد نجم الأهلي من المباريات
» شاهد .. فنانة شهيرة تقبل يد زوجها على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية