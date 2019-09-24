» كشف حقيقة إصابة هنا الزاهد بفيروس خطير في المعدة

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احمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي تقريرا منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد.

وعلق أحمد فهمي على الفيديو قائلا: "اتفضلوا يا جماعة .. شوفو إحنا عايشين فى وسط اية، فيديو استثمار مرض و كل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هى عندها فيروس ولا أي كلام من دا … حسبى الله و نعم الوكيل”.

وأضاف فهمي "أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكوا بس .. هل دى نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! .. إحنا متبهدلين في المستشفيات و دا بيأكل على قفانا عيش بالكذب .. لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟".

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