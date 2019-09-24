الأصوات العربية تخذل محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

24 سبتمبر 2019 - 06:49 ص

تخلت الأصوات العربية في غالبيتها عن نجمنا المصري محمد صلاح أثناء التصويت على جائزة "ذا بيست" الذي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وفاز بالجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ46 نقطة ، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة. وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط، وجاء في المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.



وتعتمد الجائزة على اقتسام نسبة التصويت بين الجماهير ، والإعلاميين ، وقائدي المنتخبات ، ومدربي تلك المنتخبات بواقع 25% لكل فئة منهم.



وتخلت جميع الأصوات العربية عن "صلاح" ، إذ لم يمنحه أحدهم المركز الأول في اختياره سوى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي ، فضلا عن مدرب المنتخب الإماراتي ، وكان لافتا أن الصحفي المصري لم يختار صلاح في المركز الأول وإنما اختار ماني !.



وفيما يلي قائمة الاختيارات العربية:



مصر



الصوت الإعلامي اختار ساديو ماني ثم كريستيانو رونالدو واخيرا محمد صلاح.

ولم يتم تصويت مدرب الفراعنة بسبب اقالة خافيير اجيري.



الجزائر



جمال بلماضي المدير الفني اختار صلاح ثم ماني ثم فان دايك

رياض محرز كابتن المنتخب ،اختار ميسي ، ماني ، صلاح

الصوت الاعلامي: فان دايك ، رونالدو ، ماني



المغرب

الصوت الإعلامي: ماني ، صلاح ، ميسي

لم يتم تصويت قائد المنتخب والمدرب لرحيل هيرفي رينارد عن المنتخب عقب امم افريقيا .



تونس

الان جيريس المدير الفني قبل رحيله: رونالدو ، مبابي ، ماني

وهبي الخزري كابتن المنتخب: رونالدو، ماني ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك، ماني ، رونالدو



موريتانيا



مارتينز دا سيلفا المدير الفني: دي يونج ، مبابي ، ميسي

عبد الله با الكابتن: دي ليخت ، مبابي ، هازارد

الصوت الإعلامي: ماني ، محمد صلاح ، فان دايك



السودان



زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني: ميسي ، فان دايك ، ماني

نصر الدين الشغيل الكابتن: فان دايك ، ميسي ، رونالدو

الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، فان دايك



الصومال



بشير هاي فورد المدير الفني: رونالدو ، دي ليخت ،هاري كين

الصوت الإعلامي: صلاح ، ميسي ، ماني



جزر القمر



علي مباييه كامارا المدير الفني : ماني ، رونالدو ، فان دايك

الفاردو بن نابوهان الكابتن : صلاح ، ماني ، رونالدو



جيبوتي



نور الدين الجرسلي المدير الفني : ماني ، هازارد ، رونالدو

القائد: صلاح ، مبابي ، ميسي



السعودية



هيرفي رينار المدير الفني: مبابي ، ميسي ، فان دايك

عمر هوساوي الكابتن: ميسي ، فان دايك ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، رونالدو، ميسي



الامارات



فان مارفيك المدير الفني: صلاح ، ميسي ، فان دايك

إسماعيل مطر قائد المنتخب: فان دايك ، صلاح ، ماني

الصوت الإعلامي: فان ديك، ميسي ، رونالدو



الاردن



فيتال بور كليمانس المدير الفني: ، رونالدو ، فان دايك ، ميسي

الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو



الكويت



الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح ، ميسي



لبنان



ليفيو كيوبوتاريو المدير الفني: هازارد ، هاري كين، ميسي

حسن معتوق الكابتن: ميسي ، مبابي ، محمد صلاح

الصوت الإعلامي: ميسي ، محمد صلاح ،رونالدو



العراق



الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو



اليمن



الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، رونالدو



البحرين



دي سوزا المدير الفني: رونالدو ، ميسي ، فان دايك

سيد محمد الكابتن: فان دايك ، هاري كين ، ميسي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح، رونالدو



عمان



احمد مبارك قائد المنتخب: صلاح ، ميسي ، دي يونج

الصوت الإعلامي: فان دايك ، ميسي ، رونالدو



قطر



فيليكس سانشيز المدير الفني: ميسي ، رونالدو ، صلاح

حسن الهيدوس قائد المنتخب: ميسي ، فان دايك، ماني

