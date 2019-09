» شاهد .. فنانة شهيرة تقبل يد زوجها على الهواء

View this post on Instagram

#شيرين_عبدالوهاب تقبل يد زوجها على المسرح، وهذا ما قاله #حسام_حبيب عن السعودية ومصر... @sherine @hossamhabib . . . . . . . . #sherineabdelwahab #arab_celebrities_1 #egypt #ksa #سعودية #يمن #سوريا #الاردن #العراق #الكويت #الخليج #عمان #قطر #السعودية #اليمن #مشاهير_عرب #مشاهير #شيرين_عبدالوهاب #فنانين#فنانات#شعراء_العراق#تصويري#مصورين##اكسبلور#iraq#بغداد#العراق#السعودية#الامارات#عراقي