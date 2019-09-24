» شاهد.. اعترافات مثيرة للمتهم بمراقبة استراحة المعمورة

أذاع الإعلامي عمرو أديب، اعترافات أحمد إمام نجم عضو لواء الثورة الإخواني المتهم بمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام القناصة.



وجاء خلال برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي" مصر، في اعتراف الإرهابى إنه انضم لتنظيم الإخوان بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أنه شارك بعد عزل مرسي في اعتصام رابعة.

