» السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق محطة المنيا

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية بشأن نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.



وأكدت الهيئة في بيان، الاثنين، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيداً عن المحطة وتم اطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولاخسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة، بحسب "المصري اليوم".

