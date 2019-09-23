ماكرون: نسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية

23 سبتمبر 2019 - 10:40 م

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن بلاده مع عدد من الدول "تسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية".



جاء ذلك خلال كلمته بأعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ، المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



وأضاف ماكرون: "لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي حول العالم"، منوها بالمساعي الدولية للسيطرة على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن "هناك الكثير من العمل اللازم من أجل وقف إزالة الغابات حول العالم"، لافتا إلى دعم بلاده لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.

وحول الهجمات على منشأتي النفط في السعودية، قال إنها "غيرت قواعد اللعبة، إلا أنها تظهر الحاجة لمواصلة جهود الوساطة الفرنسية"، دون مزيد من التوضيحات.

وتعقد قمة المناخ على هامش الدورة 74 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس للمناخ للعام 2015، ووافقت عليه 200 دولة باعتباره أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي.

واتفاق باريس يعتبر الاتفاق الدولي الأكثر شمولا بشأن المناخ، وتم اعتماده في 22 أبريل/ نيسان 2016، حين اتفقت وفود 196 دولة بينها روسيا، على منع ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض وإبقائها عند درجتين مئويتين كحد أقصى، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

