  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:21 ص
بحث متقدم
السيسي خلال مؤتمر الشباب

الكشف عن محاولة اغتيال السيسي باستراحة المعمورة

كوكب الأرض

هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة كبرى على كوكب الأرض

السيسي وترامب

الرئيس الأمريكي: الفوضى عمّت مصر وتوقفت بمجيء "السيسي"

بألف هنا

«المصريون».. تكشف المستور فى عالم السحر والأعمال

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه فى التعاملات المسائية

أرشيفية

جرائم باسم «الاختلال النفسى».. الجانى «مجنون» فمن المسؤول؟

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة دعم التموين إلى 100 جنيه للفرد

رمضان

هجوم ناري من «محمد رمضان» ضد «الجزيرة» و«الإخوان»

السيسي وكونتي

«السيسي» و«كونتي» يبحثان قضية «ريجيني»

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكافئ صاحب تغريدة بهذه الأمر

قادة العالم يتبنون إعلانًا أمميًا بشأن التغطية الصحية الشاملة

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"صحة البرلمان" تطلب خطة استغلال وتطوير المستشفيات التكاملية

#

بالصور.. البرازيل تسقط آلاف الغالونات على غابات الأمازون

#

أول رد من «فجر السعيد» على تدهور حالتها الصحية

تبنى قادة العالم، الإثنين، إعلان الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن التغطية الصحية الشاملة، خلال اجتماع قبل المناقشة العامة في المنظمة العالمية بنيويورك.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنها "نقطة تحول هامة" في "رحلة نحو الصحة للجميع".
وتلتزم الدول بتوفير التغطية الشاملة للمواطنين في 4 مجالات رئيسية حول الرعاية الأولية، في إطار رؤية للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس: "التغطية الصحية الشاملة هي خيار سياسي.. لقد أعرب قادة العالم اليوم عن استعدادهم لاتخاذ هذا الخيار وأنا أهنئهم".
وعند تبني الإعلان، التزمت الدول الأعضاء بالاستثمار في سياسات من شأنها أن تمنع المصاعب المالية من المخصصات المالية للرعاية الصحية، كما تهدف إلى تنفيذ تدخلات صحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.
وستقدم الدول تقريراً عن التقدم المحرز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023.
ويأتي الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية بحلول عام 2030، وإلا سيخلفون ما يصل إلى 5 مليارات شخص غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن خطة عمل عالمية للصحة، غدًا الثلاثاء. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق محطة المنيا
» خطة جديدة لتطوير هيئة النقل العام.. تفاصيل
» متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم
» الزمالك يعبر الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري
» «المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين
» ترامب يفاجئ الجميع بحضور قمة المناخ
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» تحذير عاجل للملك سلمان
» الأهلي يفتتح الموسم بالفوز على سموحة بهدف نظيف
» بعد إخلائها.. ماس كهربائي وراء حريق مدرسة بنجع حمادي
» أول رد من عائلة «الأب السعودي» الذي عذب ابنته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية