قادة العالم يتبنون إعلانًا أمميًا بشأن التغطية الصحية الشاملة

23 سبتمبر 2019 - 10:40 م

تبنى قادة العالم، الإثنين، إعلان الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن التغطية الصحية الشاملة، خلال اجتماع قبل المناقشة العامة في المنظمة العالمية بنيويورك.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنها "نقطة تحول هامة" في "رحلة نحو الصحة للجميع".

وتلتزم الدول بتوفير التغطية الشاملة للمواطنين في 4 مجالات رئيسية حول الرعاية الأولية، في إطار رؤية للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس: "التغطية الصحية الشاملة هي خيار سياسي.. لقد أعرب قادة العالم اليوم عن استعدادهم لاتخاذ هذا الخيار وأنا أهنئهم".

وعند تبني الإعلان، التزمت الدول الأعضاء بالاستثمار في سياسات من شأنها أن تمنع المصاعب المالية من المخصصات المالية للرعاية الصحية، كما تهدف إلى تنفيذ تدخلات صحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.

وستقدم الدول تقريراً عن التقدم المحرز إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023.

ويأتي الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية بحلول عام 2030، وإلا سيخلفون ما يصل إلى 5 مليارات شخص غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية.