» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر

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أحمد سالم

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شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا في وسط تعاملات اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا 692 جنيهًا للجرام، مقابل 687 جنيهًا في تعاملات الأحد ، وفقًا رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وبهذا يكون ارتفع سعر الجرام بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي ما زال الذهب يشهد تذبذبًا في الأسعار، ولا تزال مبيعاته تشهد ركودًا، أملًا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى.

ويأتي ارتفاع الذهب نتيجة صعود سعر الأوقية الآن في البورصة العالمية للذهب، بعد ما ارتفعت الأوقية أمس بنحو 6 دولارات للأوقية.

وسجلت الأوقية 1523 دولارًا في البورصة العالمية، وسط تذبذب الأسعار وضبابية في رؤية المستثمرين حول مصير المعدِن الأصفر.

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الدولار تراجعًا في السوق المحلية، ما يحدُّ من ارتفاعات سعر الذهب المتتالية.

ارتفاع سعر الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الأكثر شيوعًا 692 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 791 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 592 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5536 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1523 دولارًا.


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