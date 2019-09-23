هجوم ناري من «محمد رمضان» ضد «الجزيرة» و«الإخوان»

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متابعات - الطيب حسين

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أكد الفنان محمد رمضان، أن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان تضلل الرأي العام عن طريق نشر افتراءات على شاشانها.

جاء هذا في مقطع فيديو بثه من منزله بمنطقة الشيخ زايد، موضحًا أن قنوات «مكملين والجزيرة والشرق»، تنشر عددًا من الأخبار السيئة عن مصر، في حين تتغاضى عن الأخبار الجيدة.

وتابع أن يعلم ما يعانيه بعض المواطنين، إلا أنه ذكر أن هناك إنجازات تتم على أرض الواقع.

كما نفى «رمضان» أن يكون قد قال هذا الكلام بإيعاز من أحد، مستدلًا بأن زوجته هي من تقوم بتصويره حيث أظهر جزءًا من الإسدال الذي ترتديه بمقطع الفديو.


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