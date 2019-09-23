«السيسي» و«كونتي» يبحثان قضية «ريجيني»

23 سبتمبر 2019 - 07:29 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء إيطاليا «جوزيبي كونتي»، بنيويورك اليوم الاثنين.

وتناول اللقاء عدة قضايا من أبرزها قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لرئيس الوزراء الإيطالي على إعادة تعيينه مجددًا رئيسًا للحكومة الإيطالية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، ومؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي عزم بلاده مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء التعاون المشترك بين الدولتين بشأن التحقيقات في قضية الطالب الإيطالي "ريجينى"، في ضوء استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، ودعم تماسك مؤسساتها الوطنية، بما يضمن الحفاظ على وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وينهي معاناة شعوبها ويصون مصالحها العليا.