» ‎حركة تنقلات بإدارة البحث الجنائي في المنوفية

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المنوفية

حركة تنقلات

إدارة البحث الجنائي

أصدر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مباحث عدد من المراكز والأقسام، بدائرة المديرية، في إطار التحفيز والتأكيد على الحفاظ على قول المواطنين.

شملت الحركة، نقل المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا إلى رئيس مباحث مركز اشمون والرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركه السبع إلى رئيس مباحث قويسنا.

كما شملت الحركة نقل الرائد جمال السباعى الى رئيس مباحث بركة السبع، والرائد مراد أبو الدهب مفتش مباحث الباجور وسرس ‎ .


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