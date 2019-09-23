» لجنة من الثروة السمكية لتقصي أسباب نفوق الأسماك برشيد

شكلت هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، لجنة علمية لتقصي حقيقة نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في عدد من المزارع والأقفاص السمكية بمدينة رشيد، ودراسة أسبابه.

وقال الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الطاقة السمكية إن مسئولية الهيئة هو التقصي علميا عن أسباب النفوق ودراستها والعمل على وضع حلول لها فقط، وأن ما يردد عن بيع أسماك نافقة في الأسواق هو أمر لا تختص بمراقبته هيئة الثروة السمكية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتحذيرات من شراء الأسماك رخيصة الثمن في محافظة البحيرة والمناطق المتاخمة لها، بسبب طرح كميات كبيرة من الأسماك النافقة والملوثة في الأسواق، وسط ادعاءات بتعريض تلك الأسماك صحة المواطنين للخطر.