«آل الشيخ» يكافئ صاحب تغريدة بهذه الأمر

23 سبتمبر 2019 - 06:25 م

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عرضًا لرئيس الاتحاد السابق لؤي الناظر بالانضمام لمجلس إدارة ناديه.

جاء هذا في تغريجة عبر حسابه على «تويتر» حيث كتب: «لؤي وحشتنا، نفسي تكون معي في ألميريا، لو ليك رغبة رجاء تتواصل معي، إنت مكسب في أي مكان تكون فيه».

وكان الناظر فد غرد سابقًا بـ: «كلمات بسيطة ذات معاني عميقة. رفع سقف طموح شعب بأكمله لنصل إلى رؤية 2030»، ليرد عليه «آل الشيخ» بالتغريدة السابقة.

وفي تعليقه على التغريدة قال الكاتب الصحفي محمد البكيري: «لؤي ناظر شخصية مرموقة ومن أسرة عريقة.. وكفاءة تستحق ثقتك كعضيد لك في صعود نجم نادي #الميريا باذن الله ياأبو ناصر..».