«آل الشيخ» يكافئ صاحب تغريدة بهذه الأمر

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تغريدة

الميريا

قدم المستشار  تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عرضًا لرئيس الاتحاد السابق لؤي الناظر بالانضمام لمجلس إدارة ناديه.

جاء هذا في تغريجة عبر حسابه على «تويتر» حيث كتب: «لؤي وحشتنا، نفسي تكون معي في ألميريا، لو ليك رغبة رجاء تتواصل معي، إنت مكسب في أي مكان تكون فيه».

وكان الناظر فد غرد سابقًا بـ: «كلمات بسيطة ذات معاني عميقة. رفع سقف طموح شعب بأكمله لنصل إلى رؤية 2030»، ليرد عليه «آل الشيخ» بالتغريدة السابقة.

وفي تعليقه على التغريدة قال الكاتب الصحفي محمد البكيري: «لؤي ناظر شخصية مرموقة ومن أسرة عريقة.. وكفاءة تستحق ثقتك كعضيد لك في صعود نجم نادي #الميريا باذن الله ياأبو ناصر..».


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