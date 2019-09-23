«السيسي» يفاجئ القادة الأفارقة برقم ضخم

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متابعات - الطيب حسين

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100 مليون صحة

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، القادة الأفارقة برقم ضخم عن عدد من خضعوا للفحص من خلال مبادرة خلال حملة 100 مليون صحة.

جاء هذا خلال كلمته بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة، مشددًا على أن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها من خلال الحملة المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى والأمراض غير السارية.

وتابع «السيسي»: «الحملة نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سى».

وقال: «نسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة في الدول الأفريقية».

وأكمل حديثه موجهًا كلماته لشركاء أفريقيا: «علينا إيجاد حلول لتوفير حياة كريمة للمواطنين».


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