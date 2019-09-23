» أسعار الذهب تنخفض لتسجل هذا الرقم

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متابعات - أمينة عبد العال

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الذهب

الإثنين

الفضة

سجلت أسعار الذهب تراجعا قليل، اليوم، الإثنين، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم.

وفي الساعات الأولي من صباح اليوم، كان السعر الفوري للذهب، متراجعًا 0.2 بالمائة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار، المسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "الذهب في منطقة مختلطة حاليا".

وارتفع البلاديوم نحو واحد بالمائة إلى 1656.77 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1659.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.6 بالمائة إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي واحد بالمائة مسجلا 953.70 دولار للأوقية


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