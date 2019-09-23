» بقبلة جريئة.. هنا شيحة تحرج "حلا" في مهرجان الجونة

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هنا وحلا شيحة
هنا وحلا شيحة

متابعات-علا خطاب

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أحرجت الفنانة هنا شيحة شقيقتها حلا شيحة أثناء حضورهما على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت الفنانتان هنا وحلا شيحة بفستانين بنفس اللون، وأثناء التقاطهما صورا تذكارية على الريد كاربت، حاولت هنا بشكل عفوى تقبيل شقيقتها حلا شيحة من فمها، الأمر الذي أجبر "حلا" للرجوع للخلف وسيطر الخجل عليها، ولكن ما يبدو أن الحب الأخوى هو السبب في بعض الأفعال غير التلقائية


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