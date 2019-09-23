مفاجأة مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور

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أخطرت الجهات الأمنية، اتحاد الكرة بإقامة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال يوم 28 سبتمبر الجارى على ستاد بتروسبورت بدون جمهور.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن حكام المباراة التى تقام فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدير المباراة طاقم تحكيم من مالى بقيادة محمدوا كيتا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كانى.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق السنغالى إلى القاهرة غدًا الثلاثاء، استعدادًا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك.

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