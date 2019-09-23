تركي آل الشيخ يثير الجدل بفيديو عن "السعودية"

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تركي آل الشيخ
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متابعات-علا خطاب

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اليوم الوطني السعودي

تركي آل الشيخ

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، باليوم الوطني السعودي الـ89، الذي يوافق اليوم 23 سبتمبر بطريقة خاص.

وكان قد نشر "تركي" مطقع فيديو عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وهو يقبل العلم السعودي على أنغام الفنان محمد عبده.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى مرسوم ملكي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود.

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