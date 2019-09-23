  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
الزمالك

مفاجأة مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور

سما المصري

سما المصرى تعرض الزواج على عمرو أديب: "معلم"

الشيخ خالد الجندي

الجندي: الظن في الإخوان طاعة وتقرب إلى الله

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير الجدل بفيديو عن "السعودية"

صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة

بسبب متصلة.. "المغامسي" ينهار على الهواء

ريهام سعيد

ريهام سعيد تصدم الجميع بفيديو جديد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

موسى مصطفي

مرشح رئاسي سابق: مش هنجامل حد ولازم نبقى واقعيين

ميتشو

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

خالد الجارالله

الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية

ريهام سعيد تصدم الجميع بفيديو جديد

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

كويتية شهيرة تخلع الحجاب: "كنت تعيسة"!

#

ضجة عارمة..كارول سماحة تصدم الجميع بصورة تكشف المستور

#

هجوم جديد على ريهام سعيد بسبب "صورة"

#

فاشينيستا سعودية تصدم الجميع بـ«نفخ شفايفها»..النهاية مفاجأة

ريهام سعيد

زيادة وزن

خرجت الإعلامية ريهام سعيد، عن صمتها الفترة الأخيرة، وكشفت عن زيادة وزنها عقب توقفها عن العمل، وجلوسها في المنزل خلال الفترة الماضية .

أوضحت ريهام خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"  أنها حاليًا ليست إعلامية ولكن ربة منزل عادية جدا، مثل باقي السيدات، مضيفة أن الجلوس في المنزل له مميزات كثيرة، فهي تجلس لوقت أطول مع أولادها وأصبح لديها وقت كافي لعمل الكثير من الأشياء، قائلة: "ابتديت ابقى ست طبيعية وعندي وقت اعمل حاجات كتير واقعد مع أولادي.. قررت أخد بالي من شكلي ومن صحتي اللي كانت باظت خالص".

وعن سلبيات الجلوس في المنزل بلا عمل، أكدت أنه الأكل بلا منازع، وهو ما أدى إلى زيادة وزنها مؤخرًا، قائلة: "قاعدة باكل باستمرار ما أنا مواريش حاجة.. فقررت اعمل ريجيم من بكرا"، كاشفة عن تفاصيل الريجيم الذي ستتبعه، ومطالبة المتابعين بالاستفادة منه إن كانوا بحاجة إليه، على أن تعود بعد 3 أسابيع لتعلن لهم ما وصلت إليه وكيف أصبح وزنها .

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" ونقابة الإعلاميين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ‏ووصفها لهم بأنهم عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام ‎.‎

وظهرت ريهام سعيد مؤخرا بنيو لوك جديد إذ قامت بتغيير لون شعرها ووضع شعرا مستعارا ليبدو أكثر طولا ‎.‎


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إنجازات الدولة في الفواصل بدلا من الإعلانات
» بقبلة جريئة.. هنا شيحة تحرج "حلا" في مهرجان الجونة
» إقالة "كوبر" من تدريب أوزبكستان
» بـ"العباءة" سعوديات يلاحقن فنانا مشهورا.. والأخير يهرب
» تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا
» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد
» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"
» طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"
» احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية