بسبب متصلة.. "المغامسي" ينهار على الهواء

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صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة
صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة

متابعات-علا خطاب

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أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، من خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” الأبواب المتفرقة" المذاع على قناة "mbc " عن سؤال لأمرأة تشكو من عدم خشوعها في الصلاة.

وبدت المتصلة متأثرة بشدة بهذا الموضوع حيث بدأت في البكاء ولم تتمالك دموعها بمجرد سؤال الشيخ صالح عن السبب من وراء عدم خشوعها في الصلاة على الرغم من حرصها عليها والانتظام في أدائها.

وجاء رد الشيخ صالح المغامسي على سؤالها مطمئنا إلى درجة كبيرة لها حيث قال إنه "بمجرد أنها تفكر في سبب عدم خشوعها فهذا يدل على أن نفسها توابة آمنة مطمئنة" .

ولكن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم خشوعه، ومن ثم فإن مجرد السؤال عن السبب هو مفتاح خير عظيم ودلالة على الخوف من الله وحب الله وحرصها على القرب منه .


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