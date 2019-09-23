  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:22 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

موسى مصطفي

مرشح رئاسي سابق: مش هنجامل حد ولازم نبقى واقعيين

ميتشو

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

خالد الجارالله

الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية

الأهلى

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

الحوثيون

مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي

أحمد موسي

أحمد موسى: الحساب قادم

الجيش الروسي

5 دول لا يمكن غزوها في العالم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا

الصفحة الأخيرة

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تصور نفسها "عارية" مع ابنها في الـ"بانيو"

#

ياسمين الخطيب تفجر مفاجأة مدوية عن أزمة "بسمة وهبة"

#

أول تعليق لـ"بسمة وهبة".. بعد قرار وقفها

#

تطورات خطيرة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

سويسرا

بسمة وهبة

شاركت الإعلامية، بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" مقطع فيديو أثناء وصولها إلى مطار جينيف في سويسرا ، من أجل زيارة نجلها ”عبد الرحمن” الذي يدرس هناك .

وأشارت بسمة وهبة إلى إنها أرادت من خلال مقطع الفيديو توثيق هذه اللحظة معربة عن اشتياقها الشديد لابنها.

وقالت:  "أنا جاية أشوف عبد الرحمن ابني وحشني أوي وبحبه جدا زي أي أم بتحب ابنها ببقى مشغولة عليه لأنه بيدرس وفي الغربة لوحده" .

وأضافت: "جايبه معايا ملوخية عشان اعمله ملوخية وجايبة حمام ولحمة لأن اللحمة بتاعتنا في مصر حلوة جدا جدا عن هنا.. وجايباله فطير مشلتت لأن هناك مفيش فطير مشتلت وربنا يستر ويعدوا الحاجات دي" .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو قائلة: "كلها شوية واقابل عبد الرحمن ابني حبيبي.. عاملاله مفاجأة مصرية على حق" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا
» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد
» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"
» طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"
» احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان
» إشادة إنجليزية بحارس مرمى إنبي
» تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"
» فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان.. تعرف على السبب
» حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية