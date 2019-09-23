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طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب

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مشهد من الفيديو
مشهد من الفيديو

متابعات - سارة أشرف

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دم

ائرة امريكية

خراج

صديد

صمم طبيب في أحد طائرات الخطوط الجوية الأمريكية علي مغادرة مواطنة للطائرة خوفًا علي حياة باقي الركاب بسبب انتشار الدم الفاسد من قدم امرأة على المقاعد والشبابيك والركاب، عقب انفجار خراج في قدمها، وخروج الصديد والدم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن أحد ركاب الطائرة التقط فيديو وصورًا للواقعة التي حدثت في مطار ميامي الدولي، عندما كانت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية تستعد للإقلاع إلى مدينة ناشفيل بولاية تينسي الأمريكية.

وأضافت الصحيفة: إن ركاب الطائرة أُصيبوا بصدمة عندما انفجر خراج في قدم المرأة، وتناثر دمها على المقاعد والشبابيك والركاب، بل كشفت إحدى الصور كيف استقرت الدماء على صفحات كتاب بيد أحد الركاب.

وحسب الراكب الذي بثّ الفيديو والصور على مواقع التواصل، فعقب انفجار الخراج، صعد فريق طبي من المطار، وتوجّه إلى المرأة التي جلست على مقعد في مقدمة الطائرة، وقد وضعت ملاءة قماش حول قدمها، وقال لها الطبيب: "سيدتي .. أرجو أن تغادري الطائرة فوراً، الدماء الفاسدة والصديد خطر على الركاب وعليك شخصياً، ويجب أن تخضعي للعلاج فوراً".

وتقول الصحيفة: تمّ إخلاء الطائرة من الركاب وتنظيف المقاعد والشبابيك في المكان الذي كانت تجلس فيه المرأة وحولها.

وحسب موقع "ويب طب"، الخراج هو تلوّث في مكان محدّد غالباً ما بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، ويحدث بسبب سلالة من البكتيريا العنيفة المسؤولة عن التلوّث، ويجب الاهتمام بعلاج الخراج لأن التلوّثات تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

 

https://vod.alwatanvoice.com/video/7fbc90f26662a917.mp4

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