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صادم..فنانة شهيرة تتعرض للتحرش في الشارع

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ممثلة سورية
ممثلة سورية

متابعات-علا خطاب

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سورية

ممثلة

تحرش

رهف الرحبي

فاجأت الممثلة السورية، رهف الرحبي، متابعيها، بأنها تعرضت للتحرش في منطقة المزة غربي العاصمة السورية دمشق.

وأشارت "الرحبي" إلى أن بعض العناصر الأمنية التي كانت على مقربة من الحادث قامت بتهريب المتحرشين بعدما لجأت للعناصر كي يحموها.

ونشرت "الرحبي" عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، مشيرة الى أنها عندما كانت في “المزة” تنتظر وسيلة مواصلات برفقة شاب و5 بنات، اصطفت سيارة أجرة بجوارها، إذ خرج منها السائق و3 شباب، يمتلكون سلاحاً أبيض، وقاموا بتهديد الشاب الذي برفقتهن ووضعوا السكين على رقبته، وانهالوا على الممثلة وصديقاتها بالشتائم.

وكشفت الرحبي انها لجأت لأحد حواجز قوات الأمن السورية القريبة من المكان لحمايتهم إلا أنها تفاجأت بردة فعل العناصر حيث قال أحدهم لها: “أنا آسف كنت نايم، فكرت خطفوا وحدة منكم”، من ثم قام أحد العناصر بتهريب المتحرشين لصلته بهم.

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