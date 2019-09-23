البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا بالبحر المتوسط

23 سبتمبر 2019 - 09:47 ص

نفذت القوات البحرية، بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

وأعلن العقيد تامر الرفاعى المتحدث العسكرى، أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار، التى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات، والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه فيها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبى للنقل العمودى للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين.

وتأتى هذه التدريبات فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات فى العمليات القتالية البحرية للوصول إلى أعلى معدلات الأداء والكفاءة القتالية.?