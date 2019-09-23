الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

23 سبتمبر 2019 - 09:09 ص

أرسل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتلقى أيضًا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد مملكة البحرين بهذه المناسبة.

وتحتفل السعودية، يوم الإثنين 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس الملك عبد العزيز آل سعود، للسعودية الحديثة، أو السعودية الثالثة، بعدما وحد مدنها تحت إمرته.

واعتمد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأول من السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية كيوم وطني للمملكة عام 1965، ليكون هو العام الأول للاحتفال بتأسيس السعودية بعد توحيدها بـ23 عاما.



