  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:26 ص
بحث متقدم
الحوثيون

مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي

أحمد موسي

أحمد موسى: الحساب قادم

الجيش الروسي

5 دول لا يمكن غزوها في العالم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عدة مفاجآت عن المقاول الهارب .. فما هي؟

إبراهيم سعيد

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على جهاز المنتخب الجديد

الإعلامي أحمد موسى

موسى: الجزيرة أذاعت عزاء والد رامز جلال على أنه مظاهرة

لميس الحديدي

تعليق ناري من لميس الحديدي على اشتغالة عمرو أديب لقنوات الإخوان

عمرو أديب

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "محمود السيسي"

الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

عرب وعالم

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما تحمله.. رسالة عاجلة من الملك سلمان

#

هدية من الملك سلمان وولي العهد تشعل مواقع التواصل

#

رسالة مؤثرة من الملك سلمان وولي عهده إلى وزير الداخلية

#

الملك سلمان يتلقى اتصالًا غريبًا من العاهل المغربي

أرسل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتلقى أيضًا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد مملكة البحرين بهذه المناسبة.

وتحتفل السعودية، يوم الإثنين 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس الملك عبد العزيز آل سعود، للسعودية الحديثة، أو السعودية الثالثة، بعدما وحد مدنها تحت إمرته.

واعتمد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأول من السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية كيوم وطني للمملكة عام 1965، ليكون هو العام الأول للاحتفال بتأسيس السعودية بعد توحيدها بـ23 عاما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"
» احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان
» إشادة إنجليزية بحارس مرمى إنبي
» تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"
» فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان.. تعرف على السبب
» حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور
» طبخت وصفة من اليوتيوب .. فماتت محترقة في الحال
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى .. وإيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لها
» تعليق صادم من رانيا يوسف على مهاجمة فستانها الجديد: دا شيء كويس
» رسائل مؤثرة من هنا الزاهد لمتابعيها بعد نقلها للمستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية