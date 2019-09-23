» حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور

23 سبتمبر 2019 - 08:54 ص

تسبب الفنان المصري حمادة هلال في موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بشكل غريب في إحدى حفلاته.



وظهر حمادة هلال مصابا في ذراعه اليمنى بحفله الذي أحياه في نادي جزيرة الورد بالمنصورة.



ونشر حمادة هلال، صورًا من الحفل عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "حفل نادى جزيرة الورد المنصورة، جمهور جميل، حفلة جميلة، والتنظيم رائع".



وكان "هلال" وقع على ذراعه بشكل بسيط قبل أن يكتشف خطورة إصابته ليذهب إلى المستشفى بسبب الآلام التي لم تختفِ حتى وتم وضع جبيرة ليده بسبب تضررها من سقوطه .

